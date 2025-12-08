Identifican 4 buques pesqueros chinos en el Mar Argentino

La Prefectura Naval ya detectó 148 embarcaciones en tránsito y estima que llegarán 500 buques extranjeros para la próxima zafra del calamar. En ese marco, el Lu Qing Yuan Yu 205, un pesquero de bandera china con antecedentes de pesca ilegal en 2016 dentro del Mar Argentino, reiteró este año actividades de mapeo.

La embarcación se desplazó en cuadrículas sobre la Plataforma Continental, un comportamiento atípico para un barco pesquero que sugiere operaciones de prospección no autorizadas.

Cuatro buques bajo sospecha de pesca ilegal

Milko Schvarzman, investigador marino del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), documentó que el Lu Qing Yuan Yu 205 no operó solo.

“Este barco junto a otros realizaron mapeos no solo sobre la Plataforma Continental Argentina, sino también en las aguas de la Antártida”, señaló el experto.

Los buques identificados realizando estas operaciones son el Lu Qing Yuan Yu 205, el Lu Qing Yuan Yu 206, el Long Fa y el Long Teng.

Todas estas embarcaciones enarbolan bandera china y presentan patrones de movimiento incompatibles con actividades pesqueras convencionales.

Respuesta oficial preocupante

En mayo de 2023, el entonces Ministerio de Seguridad respondió a un pedido de información sobre el caso. La respuesta oficial indicó que el Lu Qing Yuan Yu 205 “desarrolló sus actividades en alta mar o mar libre (…) sin que surgieran comportamientos que indicaran una presunta infracción a la normativa pesquera nacional”.

El documento firmado por Alejandro Salesi afirmaba que el buque “se mantuvo operando por fuera de la ZEE, motivo por el que no se puede establecer fehacientemente el tipo de operación realizada”.

Vigilancia reforzada ante nueva temporada

La Prefectura Naval, dependiente del Ministerio de Seguridad, reforzó el monitoreo del área frente a la llegada masiva de embarcaciones extranjeras.

“Grandes flotas navegan desde variados puntos del mundo hacia el área adyacente a la ZEEA para desarrollar actividades de pesca”, informó la institución.

La mayoría de estos buques proviene de Asia Oriental, especialmente de China, Corea del Sur y Taiwán.

Estas flotas recorren miles de millas hasta alcanzar la Milla 201, el límite donde comienza el alta mar junto al Mar Argentino.

La llegada de estas embarcaciones extranjeras representa una presión significativa sobre los recursos pesqueros argentinos.

Estos buques operan en el límite exacto del Mar Argentino, capturando especies como el calamar que migran entre la zona exclusiva y el alta mar.

La pesca intensiva en la Milla 201 afecta directamente la sustentabilidad de las poblaciones de peces que Argentina administra dentro de su ZEE.

Además, actividades como el mapeo del lecho marino pueden revelar información estratégica sobre recursos naturales, topografía submarina y rutas de especies comerciales.

Por ello, año a año Prefectura implementa un «patrullaje periódico y planificado» de sus medios de superficie y aéreos, además del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica desarrollada internamente para control y vigilancia marítima.

El dilema de la Plataforma Continental

La Plataforma Continental argentina se extiende más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Un buque extranjero puede pescar en ella legalmente, pero sin tocar o afectar el lecho marino.

El mapeo realizado por embarcaciones de otro país constituye, como mínimo, una acción poco amigable o potencialmente hostil. Especialmente cuando se realiza sin consulta previa a las autoridades argentinas.

La temporada de calamar para barcos de bandera nacional se abrirá el 2 de enero al sur del paralelo 49 y el 12 de enero al sur del paralelo 44.

Mientras tanto, las flotas extranjeras operan sin restricciones en las áreas adyacentes.

Los datos recientes del sector pesquero argentino muestran resultados positivos: en octubre la exportación alcanzó u$s 223 millones.

Así, acumula u$s 1717 millones en diez meses, con más de 47.600 toneladas capturadas para todas las especies.