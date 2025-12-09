Hallan y destruyen una granada de mano durante un rastrillaje en Caleta Córdova

Personal de la División Explosivos de la Policía del Chubut realizó un rastrillaje en la zona de Caleta Córdova, con la participación de efectivos de las secciones de Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia, logrando dar con una granada de mano fragmentaria EA-M5.

El artefacto contaba con su carga explosiva y espoleta, aunque se encontraba en malas condiciones debido al deterioro provocado por su prolongada exposición a la intemperie. Por razones de seguridad, se procedió a su destrucción controlada en el lugar.

Asimismo, durante el operativo también se realizó la destrucción de una granada de mortero de 120 milímetros que había sido secuestrada en la localidad de Sarmiento el pasado 26 de septiembre de 2025.