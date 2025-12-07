Gran Premio de Abu Dhabi: Lando Norris es el campeón de la Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris, de la escudería McLaren, se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dhabi.

La carrera tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que quedó a dos puntos en la tabla del campeonato de pilotos; mientras que el argentino Franco Colapinto culmin´po la competemncia en el último lugar.

Norris festejó por primera vez en su carrera

Con este resultado, al piloto británico Lando Norris, le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen, en una carrera que tuvo en el podio en el Circuito de Yas Marina al australiano Oscar Piastri (McLaren) completando en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Lando Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

También sumaron

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto, último

El piloto asrgentino Franco Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.