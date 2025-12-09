Farmacias de Chubut suspenden prestación de medicamentos a afiliados de SEROS

Las farmacias de Chubut anunciaron que suspenderán la entrega de medicamentos a los afiliados de la obra social SEROS a partir del jueves 11 de diciembre, debido a la crítica situación financiera que atraviesan por la falta de pagos del organismo provincial.

El Colegio de Farmacéuticos del Chubut, la Cámara de Farmacias del Chubut y la Asociación de Farmacias del Noreste del Chubut (AFNECh) informaron que la decisión fue tomada tras más de 100 días de atraso en los cobros, sin haber recibido aún los pagos correspondientes al mes de agosto, mientras que la liquidación de septiembre también se encuentra vencida. Señalaron que “la deuda acumulada ha obligado a las farmacias a financiar íntegramente la provisión de medicamentos ambulatorios y crónicos, afectando seriamente su funcionamiento operativo.”

A través de un comunicado expresan que, “pese a las gestiones realizadas, las autoridades de SEROS solo informaron que recién entre jueves y viernes podrían conocer qué fondos estarán disponibles para un eventual pago la semana siguiente, sin ofrecer garantías ni un plan claro de regularización”. La falta de previsibilidad, remarcan las entidades, hace imposible seguir manteniendo el servicio.

La suspensión se aplicará en todo el territorio provincial y solo se levantará cuando se efectivicen los pagos adeudados, incluyendo la deuda ya generada correspondiente a septiembre. Y agregan que “la falta de previsibilidad impide a las farmacias reponer stock, cumplir con proveedores y sostener la cadena de abastecimiento farmacéutico”.

Las instituciones pidieron “la presentación urgente de un cronograma oficial, estable y de cumplimiento obligatorio” para normalizar la situación financiera de la obra social y garantizar que la población pueda acceder a sus medicamentos sin interrupciones. También remarcaron que se trata de una decisión “difícil, excepcional y no deseada”, pero necesaria para evitar un colapso definitivo del servicio farmacéutico en Chubut.