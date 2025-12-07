En una de las Semifinales del Clausura de la Liga Profesional, Boca recibe a Racing en La Bombonera

Boca Juniors recibirá esta tarde a Rcaing Club, en un partido clave de una de las llaves Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará en “La Bombonera”, desde las 19 horas y con el arbitraje de Darío Herrera.

Una Semifinal de gran jerarquía

Boca, al mando de Claudio Úbeda como entrenador, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, mientras que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.

Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián “Maravilla” Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la “Academia” se imponga por 4-2.

De cara a este encuentro, Racing no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, mientras que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.

Esta situación representa un gran dolor de cabeza para el director técnico Gustavo Costas, quien prácticamente tendrá que rearmar el equipo para el partido contra Boca. En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, mientras que para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más, que será Marco Di Césare.

El ganador del partido entre Boca y Racing se enfrentará en la gran final con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentarán este lunes en el “Clásico Platense”.

Fútbol – Torneo Clausura

Semifinal

Probables formaciones Boca – Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Hora: 17. TV: ESPN Premium y TNT Sports