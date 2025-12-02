En dos meses revocaron 11 libertades condicionales a pedido de Fiscalía de Madryn

En los últimos dos meses, la Fiscalía logró que se revoquen 11 libertades condicionales tras detectar incumplimientos. Todas esas personas volvieron a prisión para cumplir la condena.

«El Ministerio Público Fiscal, a través del área de Ejecución de Pena, trabaja diariamente para garantizar que las condenas dictadas por los tribunales se cumplan conforme a la ley y que los beneficios como la libertad condicional se apliquen de forma responsable y efectiva. Este control permanente es clave para asegurar el cumplimiento real de las sanciones penales«, explicó el funcionario Mauricio Baigorria, a cargo del área en Fiscalía.

La ejecución penal es la etapa que comienza cuando una persona ya fue condenada. Desde ese momento, el área de Ejecución supervisa el cumplimiento de la pena y, una vez que la persona accede a las salidas transitorias o a la libertad condicional, controla las pautas impuestas —como fijar domicilio, presentarse periódicamente o realizar tratamientos— y actúa ante cualquier incumplimiento.

«En este marco de control, en los últimos dos meses el área de Ejecución logró que se revocaran 11 libertades condicionales. En todos esos casos, la Fiscalía demostró incumplimientos o nuevos hechos que motivaron que el Juez de Ejecución ordenaran que las personas beneficiadas volvieran a prisión para continuar cumpliendo la condena de manera efectiva», detalló el funcionario.

Qué es la libertad condicional

La libertad condicional es un beneficio que puede otorgarse cuando la persona condenada ha cumplido 3/4 partes de la pena y demuestra pautas de buena conducta. Pero si incumple una obligación o registra una nueva conducta delictiva, la Ley 24.660 permite solicitar su revocación. Esa intervención temprana garantiza el respeto a las decisiones judiciales y el cumplimiento efectivo de la sanción penal.