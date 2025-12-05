El sorteo del Mundial 2026 es hoy y la selección campeona del mundo espera por rivales

La Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

«La Scalonetta», dirigida por el DT Lionel Scaloni y que tiene como capitán al astro rosarino Lionel Messi, integrará el Bombo 1, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Argentina en el Bombo 1

La Selección Argentina, irá en busca de su cuarto título en un Mundial, estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

Los otros integrantes del Bombo 1 serán los tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, además de las otras ocho selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, que son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El grupo más complicado para la Argentina estaría compuesto por Marruecos, que estará en el Bombo 2 y viene de alcanzar las semifinales en el último Mundial; Noruega, que aparece como el rival a temer en el Bombo 3; e Italia, que en caso de superar el Repechaje UEFA volverá a decir presente en una cita mundialista luego de 12 años e integraría el Bombo 4.

En lo que respecta a las restricciones del sorteo, hay una serie de condiciones que se deben respetar. Una de ellas es que ningún grupo podrá contar con dos selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA que cuenta con 16 representantes en el certamen. En tanto, cada grupo contará con al menos uno y máximo dos países de la conferencia europea.

En las últimas ediciones de los Mundiales, la Selección argentina mostró una gran solidez en fase de grupos. Desde 1998, la “Albiceleste” terminó primera en 1998, 2006, 2010, 2014 y 2022, mientras que en 2018 quedó segunda y en 2002 se volvió en fase de grupos.

La opinión del DT Scaloni

Prveio al Sorteo del Mundial, el entrenador Lionel Scaloni se expresó ante los medios y se mostró muy relajado y afirmó estar “un poco más tranquilo”, comparando con la lotería del Mundial de Qatar 2022: «en el anterior estábamos haciendo muchas más cuentas”.

Continuando la comparación con el Mundial anterior, el entrenador oriundo de Pujato recordó que las cuentas que habían hecho “no se dieron” y recalcó que, para poder tener un buen torneo, deberán enfrentar a los mejores, catalogando al próximo como “un Mundial difícil”.

Acerca de la imposibilidad de enfrentarse a España hasta la final, además de Francia e Inglaterra en unas hipotéticas semifinales por una nueva regla de FIFA sobre el ranking mundial, el DT Scaloni dejó en claro que “hay muchos equipos buenos, no son solo esos cuatro” y comentó que siempre tocan “rivales fuertes a partir de los cuartos de final”.