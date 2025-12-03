El SEC renovó su Comisión Directiva con un amplio respaldo de los afiliados

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) realizó este martes 2 de diciembre las elecciones para renovar su Comisión Directiva, en una jornada que se desarrolló con normalidad y que contó con una alta participación de afiliados. Con un padrón cercano a los 7.000 trabajadores habilitados, la votación alcanzó un 65% de participación y arrojó un contundente triunfo para la Lista Azul “2 de Abril”.

La nómina oficialista obtuvo el 99,7% de los sufragios y ratificó a Damián Pérez como Secretario General y a Alfredo Béliz como Subsecretario General, quienes encabezarán la conducción del sindicato durante el período 2025–2029.

El proceso electoral comenzó a las 8 de la mañana, con urnas distribuidas en comercios de la región y en las sedes del gremio, abarcando toda el área de actuación del SEC. La votación se desarrolló sin inconvenientes y finalizó a las 18 horas, momento en que se inició el escrutinio que confirmó oficialmente la continuidad de la actual conducción.

Desde el sindicato destacaron el compromiso demostrado por los afiliados y el fuerte acompañamiento a la propuesta gremial que impulsa la actual dirigencia. Valoraron además el respaldo al proyecto que apunta al fortalecimiento institucional, la ampliación de beneficios para los trabajadores, el crecimiento de la Mutual y el desarrollo social y deportivo del Club Empleados de Comercio.

El resultado electoral reafirma la confianza de los trabajadores mercantiles en una gestión que sostiene como ejes la defensa de los derechos laborales, el acompañamiento en los conflictos y la construcción colectiva de un sindicato “fuerte y moderno”, señalaron desde la conducción.