El SEC busca cerrar un gran bono de fin de año para los trabajadores

El flamante secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Damián Pérez, confirmó que ya se encuentran en marcha las negociaciones por el bono de fin de año para los trabajadores del sector, tanto a nivel nacional como en la región patagónica.

Según explicó, la solicitud formal es elevada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio ante las grandes superficies, mientras que en paralelo se desarrollan audiencias y conversaciones a nivel local con distintos rubros. “Ya tenemos algo charlado con corralones, distribuidores, supermercados chinos en Trelew, Madryn y Rawson, pero todavía no hay un monto definido”, indicó.

Pérez detalló que en el caso de las grandes superficies el monto suele definirse a nivel nacional, aunque en la Patagonia se busca aplicar un adicional por zona y otros ítems complementarios. “Hoy tenemos un piso de 170 mil pesos que marcó la Federación, y tratamos de sumarle los porcentajes de zona o beneficios internos de los trabajadores para que el monto sea un poco más elevado”, explicó.

Respecto al avance de las negociaciones, el dirigente sostuvo que aún resta profundizar el diálogo: “Hay que seguir juntándonos y mantener las conversaciones a nivel local para poder cerrarlo”. En ese marco, señaló que, como ocurre todos los años, las grandes cadenas suelen mostrar mayor predisposición, mientras que el comercio tradicional presenta mayores dificultades. “De todas maneras, siempre tratamos de hacer entender que cualquier beneficio que se le dé al trabajador a fin de año es importante”, remarcó.

En relación a los supermercados de origen chino, Pérez aseguró que existe diálogo permanente. Además, recordó la importancia de respetar las ordenanzas vinculadas a los horarios de cierre durante las fiestas: “El trabajador también tiene derecho a salir temprano para poder compartir con su familia”.

Un sector golpeado por la baja del consumo

El secretario general también describió un panorama complejo para el sector comercial en la región. “El comercio está complicado, golpeado. En Madryn, Trelew, Rawson está muy difícil. Si no hay consumo, el escenario sigue siendo complicado para fin de año”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que continúan registrándose despidos “por goteo”, especialmente en algunos supermercados de renombre, casos que ya motivaron audiencias la semana pasada. “Muchas veces el ajuste termina impactando en el trabajador”, lamentó.