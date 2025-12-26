El madrynense Tiziano Rocha, convocado a Pampas para jugar el Súper Rugby Américas

El rugbier Tiziano Rocha, formado en el Puerto Madryn Rugby Club, fue convocado a jugar en el equipo argentino Pampas.

El combinado con base en Buenos Aires, se prepara para jugar una nueva temporada del Súper Rugby Américas, el certamen continental más importante.

Del PMRC a ser citado por los Pampas

El madrynense Tiziano Rocha fue convocado a jugar el equipo Pampas, citado por el Head Coach, Juan Manuel Leguizamón para ser parte del listado de 44 jugadores que afrontará el Súper Rugby Américas a jugarse a mediados del mes de febrero.

Pampas, franquicia con base en Buenos Aires, con Juan Manuel Leguizamón como head coach por tercer año consecutivo (acompañado por Rodrigo Martínez, Sebastián Yavícoli y Sergio Carossio en la conducción) ya conoce a los 44 jugadores que conformarán el plantel que estará bajo sus órdenes el jueves 15 de enero en Casa Pumas para comenzar la pretemporada.

El Súper Rugby Américas, que comenzará el 20 de febrero con el encuentro entre Dogos XV y Cobras Brasil, contará con la presencia de ocho equipos, de los cuales cuatro serán argentinos (Pampas, Dogos XV, Tarucas y Capibaras).

Vale recordar que el sistema de competencia será de dos ruedas de todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a las semifinales, instancia que está programada para el viernes 12 de junio; mientras que la final se disputará el viernes 19 de junio.

Rocha es seguido a nivel nacional

Vale destacar que Rocha, cuenta con experiencia en el Club Alumni de Buenos Aires, como así también ya fue cotado por el combinado nacional el pasado 2024,integrando la Selección Nacional M18 para disputar el torneo Sudamericano que se desarrolló en Córdoba.