El lunes 22 se entregan los Premios Olimpia y el público definirá al ganador del Plata

En una entrega de premios cargada de novedades, la gente podrá elegir al ganador de un Olimpia de Plata por primera vez en la historia, en lo que el próximo lunes 22 será la 72° edición de los Premios Olimpia.

La influencia del público se dará en la categoría de los esports, la cual fue agregada para la edición de este año, así como también podrán elegir al ganador de un premio consuelo entre los ternados de todas las categorías que no se lleven la estatuilla.

Será la 72° Edición

La 72° entrega de los galardones al deporte argentino, los tradiconales Premios Olimpia, se llevará a cabo el próximo lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

Con una organización renovada, que estuvo a cargo de la empresa Torneos, los Olimpia contarán con un ganador elegido por la gente.

Se suma la categoría Esports

Esta situación tendrá lugar en la categoría de esports, en la que el público podrá elegir tanto a su equipo favorito como al mejor deportista del año.

Los equipos ternados son 9Z Globant, Besti, Isurus, Krü (el equipo del exfutbolista Sergio “Kun” Agüero), Leviatán y ShindeN.

Por su lado, los deportistas representan a una serie de videojuegos de gran popularidad en el gaming argentino. Ellos son Luken (Counter-Strike 2), Try (Counter-Strike), Josedeodo (League of Legends), K1ng (Fortnite), Nicolas99fc (EA FC 25) y Lulitenz (Counter-Strike 2).

Entre los juegos mencionados se destaca la categoría de videojuegos de disparos, con el tradicional Counter-Strike, su versión renovada y el Fortnite, un juego que tomó al mundo por sorpresa en 2017 y no ha perdido popularidad, además de un juego batallas en una arena como lo es el LoL y el EA FC, anteriormente llamado FIFA, el videojuego de fútbol más conocido del mundo.

Las ternas ya están abiertas al voto del público, con tiempo para elegir hasta el sábado 20 de diciembre a las 23:59, dos días antes de la ceremonia oficial de premiación.