El Irízar ya comenzó su Campaña Antártica de Verano



El rompehielos ARA «Almirante Irízar» (RHAI) inició las tareas logísticas de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-26 con un operativo de relevo de dotación en la Base Antártica Conjunta Orcadas.

Debido a la gran cantidad de hielo en la zona, el buque tuvo que quedar al garete -a la deriva- en Bahía Scotia, cercana a la base, y utilizar un helicóptero Sea King para realizar el traslado.

En un operativo que duró más de dos horas, se efectuaron 23 vuelos en los que se trasladó a 21 personas de la dotación entrante de la base, combustible y científicos de la Dirección Nacional Antártica (DNA) que realizaron investigaciones en el lugar.

Luego de completar las tareas, el RHAI se dirigió a la Base Carlini, donde fondeó en la Bahía Guardia Nacional para abastecerla. Se emplearon las embarcaciones de desembarco de personal y vehículos (EDPV) ARA “Uruguay” y ARA “San Martín”, para trasladar al personal de la DNA junto con su equipamiento científico, al Grupo Playa, a un equipo de Hidrografía, y carga general.

Además, costeando al buque, permaneció el aviso ARA «Puerto Argentino», encargado de recibir el material para abrir la Base Temporal Melchior, junto con el personal de la Armada Argentina, perteneciente al Departamento de Hidrografía, que preparará e instalará equipos para el sistema de identificación automática (AIS).

El Irizar se encuentra actualmente navegando hacia su próximo destino: Base Esperanza, continuando con las tareas logísticas y de abastecimiento previstas para la CAV 2025-26.