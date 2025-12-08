El incendio en El Turbio se propaga con rapidez



El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó este domingo por la noche que el incendio que afecta a la zona de Loma de la Chancha – El Turbio, detectado el pasado 1 de diciembre, continúa activo y presenta un comportamiento complejo, con rápida propagación en la cabeza del frente y gran actividad también en la cola del fuego.

Durante toda la jornada, los medios aéreos no pudieron operar debido a la visibilidad reducida por el humo, lo que obligó a limitar las tareas a trabajos terrestres en sectores accesibles.

Condiciones adversas

Las acciones de control siguen siendo difíciles debido a la presencia de combustible vegetal pesado encendido, sumado a la topografía abrupta, que complica el desplazamiento del personal y aumenta los riesgos operativos.

Este domingo la zona registró una temperatura máxima de 26 °C, una humedad relativa mínima del 25 % y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, con intensificación hacia el mediodía hasta los 25 km/h. Son condiciones que favorecen la actividad del fuego y dificultan la contención.

La superficie afectada aún está en evaluación, aunque se confirmó que el incendio avanza sobre áreas de matorral y bosque nativo. La causa fue atribuida a un rayo, según el parte oficial.

Pronóstico

Para este lunes, se prevé una temperatura máxima de 24 °C, una humedad mínima del 25 % y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, aumentando hacia el mediodía a 25 km/h con ráfagas. Además, existe probabilidad de tormentas aisladas, lo que podría complicar aún más las operaciones.

Las autoridades advirtieron que las operaciones aéreas, el ingreso de brigadistas y el eventual repliegue seguirán condicionados a la presencia de humo, que continúa reduciendo la visibilidad en la zona.

El incendio seguirá siendo monitoreado durante la noche y las próximas horas serán clave para evaluar la posibilidad de avanzar con nuevas líneas de control.

Fuente: EQS notas