El fenómeno de enfriamiento de La Niña será débil y breve



Según la última actualización de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hay un 55% de probabilidad de que la edición de este año de La Niña sea débil y afecte los patrones de clima y tiempo durante los próximos tres meses.

Aunque el fenómeno tiene una influencia temporal de enfriamiento en las temperaturas promedio globales, todavía se espera que muchas regiones sean más cálidas de lo normal.

La Niña se refiere al enfriamiento a gran escala de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental. También conlleva cambios en la circulación atmosférica tropical, incluidos cambios en los vientos, la presión y los patrones de precipitación.

Según los últimos pronósticos de la OMM para Predicción Estacional, la probabilidad de regresar a condiciones neutrales aumenta gradualmente de alrededor de 65% a 75% para enero–marzo y febrero–abril de 2026, respectivamente.

Pronósticos clave para sectores sensibles al clima

“Los pronósticos estacionales para El Niño y La Niña son herramientas de planificación esenciales para sectores sensibles al clima como la agricultura, la energía, la salud y el transporte. También son un componente clave de la contribución de la OMM para apoyar operaciones humanitarias. Esta inteligencia climática nos ayuda a evitar millones de dólares en pérdidas económicas y a salvar innumerables vidas”, dijo la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales monitorearán de cerca las condiciones durante los próximos meses para ayudar a informar a los sectores.

La OMM insistió en que los eventos climáticos a gran escala que ocurren naturalmente, como La Niña y El Niño, están teniendo lugar en el contexto más amplio del cambio climático inducido por el ser humano, que está aumentando las temperaturas globales a largo plazo, exacerbando eventos climáticos y meteorológicos extremos, e impactando los patrones estacionales de precipitación y temperatura.

Temperaturas por encima de lo normal

Para proporcionar una perspectiva climática más integral, la OMM también emite Actualizaciones Climáticas Estacionales Globales regularmente. Las actualizaciones monitorean las anomalías globales y regionales de temperatura y precipitación.

La última Actualización dice que, para diciembre de 2025 a febrero de 2026, se espera que las temperaturas estén por encima de lo normal en gran parte del hemisferio norte y grandes partes del hemisferio sur. Las predicciones de precipitación se asemejan a condiciones típicamente observadas durante una La Niña débil.