Dos nuevas muestras en el Centro Cultural Provincial



La Subsecretaría de Cultura de Chubut inauguró dos nuevas muestras de Artes Visuales que permanecerán expuestas durante todo el mes de diciembre en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, con acceso libre y gratuito.

Las propuestas podrán recorrerse de lunes a viernes de 8 a 20 horas, además de solicitar visitas guiadas al mail [email protected].

Las obras

La primera muestra inaugurada fue “Paisaje Patagónico”, una propuesta colaborativa de artistas de Lago Puelo que quedó expuesta en el Salón de Artes Visuales del CCP.

Participan Bibiana Filippa con “Paisaje de lengas”, “Huayra Mujoy” y “Helecho de mi Jardín Patagónico”; Andrea Marchetti con “Bosque Sin Bosque”; Euge Perru con “Levantar la mirada / ¿De qué lado estás?”; Patricia Schembari con “El desierto avanza, la mata dignifica”; Josi Mandon con “El sueño del cerro” y “Patagonia”; Eugenia Lulik con “¿Cuántas capas tiene un cuerpo?”; Verónica Vides con “Modesta Victoria”; Josefina Della Barca con “Latidos de la Patagonia: Tierra de Gigantes”; Laura Farías con “Río Chubut”; y Jeremías Salgado con su obra de la Pinacoteca Provincial “Ejército de Pinitos”.

También quedó inaugurada la muestra fotográfica “Que se haga el silencio” de la artista visual y diseñadora en Comunicación Visual Patricia Schembari, que se exhibe en la Galería Fotográfica del CCP. Esta obra surge a partir de una beca del Fondo Nacional de las Artes para el seguimiento de obra junto a otros artistas chubutenses, y propone un registro fotográfico de instalaciones en el paisaje que construyen atmósferas entre lo real y lo surreal.

Schembari desarrolla producción artística en fotografía, instalaciones y poesía visual desde 1996, con participación en muestras individuales y colectivas en espacios como el Museo Minnicelli (Río Gallegos), MUMA (Junín), MAV Trelew, MAV Puerto Madryn, IFDC y UNRN El Bolsón. Publicó el libro de microrrelatos y poemas Soy Ignacia Lago y colaboró con textos para el Proyecto Solidario de la Cátedra Lenguaje Visual III (UNLP).

Además, ha sido jurado en diversos concursos de diseño y fotografía, y obtuvo reconocimientos como el 1° Premio del Parque Ecológico Área El Doradillo (2001), el 2° Premio en el concurso del 50° aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Trelew (2007), el Premio Artista Local del Salón Municipal de Artes Visuales de Trelew (2010) y el 1° Premio del concurso “Chubut, un rostro” de UPCN (2010).