Difunden la campaña «Activá Modo Verano» en Río Negro



El Gobierno de Río Negro desarrolla durante toda la temporada la campaña provincial de prevención y cuidado “Activá Modo Verano” en los principales destinos turísticos de la provincia, con el objetivo de promover un verano más seguro y saludable tanto para la comunidad como para quienes eligen Río Negro como destino turístico.

La iniciativa es impulsada por la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y las Adicciones (APASA), dependiente del Ministerio de Salud, y se implementa durante los meses de diciembre, enero y febrero en destinos de alta afluencia turística como San Carlos de Bariloche, Las Grutas, El Cóndor, Viedma y otras localidades de la provincia.

La propuesta sostiene un mensaje claro: disfrutar y cuidarse no son opuestos, y es posible compartir el verano de manera responsable sin poner en riesgo la salud propia ni la de los demás.

Las acciones se despliegan en playas, costaneras, peatonales, plazas, zonas de bares y espacios donde se concentran actividades recreativas y eventos masivos. A través de stands informativos, juegos interactivos, actividades deportivas y recreativas, intervenciones breves y entrega de material gráfico, se promueven prácticas de cuidado, reducción de riesgos y daños en el consumo de alcohol y otras sustancias, tanto en residentes como en turistas.

En San Carlos de Bariloche, la campaña tiene una presencia sostenida y semanal, con actividades previstas en el Centro Cívico, la Terminal de Ómnibus, la costanera, la peatonal de calle Mitre, playas del centro, skatepark, velódromo, plazas y zonas de bares.

Las propuestas incluyen juegos lúdicos sobre consumos problemáticos, actividades deportivas como herramienta de prevención, promoción del conductor designado, puntos de hidratación y espacios de intercambio con la comunidad.

En Las Grutas se desarrollará un operativo intensivo de once días consecutivos, con actividades diurnas en la playa y acciones nocturnas en la peatonal, que incluyen juegos, espacios recreativos, promoción del conductor designado, puntos de hidratación y presencia en los sectores de mayor concentración turística. En El Cóndor y Viedma, las acciones se realizan principalmente en playas y espacios públicos, con propuestas de prevención, deporte, hidratación y cuidado, en articulación con los equipos locales y los municipios.

“Activá Modo Verano” se plantea como una campaña de acompañamiento y cercanía, que prioriza la presencia territorial del Estado y la construcción de una cultura del cuidado colectivo. A través del trabajo articulado con los municipios y distintas instituciones, la Provincia refuerza una política pública de prevención que integra salud, recreación y disfrute responsable, promoviendo un verano más seguro y saludable para toda la comunidad y quienes eligen Río Negro como destino turístico.