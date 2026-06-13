Tragedia en la India: cinco soldados murieron tras estrellarse un avión



Un avión de transporte militar de la India se estrelló este sábado cuando aterrizaba en una base de la fuerza aérea en el distrito de Jorhat, situado a unos 298 kilómetros al noreste de Dispur, la capital de Assam, causando cinco muertos, según informó el ejército en un comunicado.

El siniestro provocó conmoción en la región, donde el aparato quedó destruido tras el impacto en la pista militar. «La Fuerza Aérea india lamenta profundamente la muerte de cinco soldados en el accidente de un avión AN-32 en Jorhat», señala un fragmento del comunicado emitido por las autoridades castrenses de ese país tras la tragedia.

A raíz del hecho, según reveló la Agencia Noticias Argentinas, los altos mandos militares pusieron en marcha los protocolos administrativos correspondientes para tratar de esclarecer el luctuoso episodio. «Se ordenó una investigación para determinar las causas del accidente», añade la nota oficial difundida por los voceros de la fuerza. Posteriormente, la institución militar informó en un mensaje en la red social X la identidad de las víctimas fatales del hecho y expresó sus «más profundas condolencias» a sus respectivas familias.

Varios medios indios, como el canal de noticias NDTV, difundieron imágenes del lugar del siniestro, en las que se veía una densa columna de humo negro y el aparato partido en varios pedazos producto del choque frontal contra el suelo. Los antecedentes en la zona marcan que en 2019 otro Antonov AN-32 que despegó de la misma base de Jorhat se estrelló cerca de la frontera con China, dejando un balance de 13 muertos.

Actualmente, la Fuerza Aérea india tiene alrededor de un centenar de estos viejos bimotores de fabricación rusa, que siguen cumpliendo misiones de transporte dentro de su flota activa.