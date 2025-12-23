MARADONA - OLIMPIA ETERNO - PREMIO

Diego Armando Maradona recibió el Olimpia Eterno

La mejor jugador de fútbol de la historia Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.
La estatuilla, que se entregó por primera vez en la ceremonia, fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, y dedicaron unas emotivas palabras hacia su difunto padre al momento de subir al escenario.
Diego había conseguido quedarse con el Olimpia de Oro en 1979 y 1986, año en el que obtuvo la segunda estrella de la Selección argentina en Mundiales, y fue definido como uno de los máximos responsables de impulsar el fútbol.
Además de los premios previamente mencionados, Maradona recibió en 1999 el Olimpia Platino como el mejor deportista argentino del siglo XX.

