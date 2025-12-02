DETENIDO - ESTAFADOR - POLICÍA DE CHUBUT

Detienen en Chubut a un estafador prófugo que era buscado a nivel nacional


La División Policial de Investigaciones (DPI) de Esquel concretó un importante operativo que permitió la detención de un ciudadano mayor de edad con orden de captura vigente por estafas millonarias.

El procedimiento se llevó a cabo en la recepción de un reconocido hotel de la ciudad cordillerana luego de que la Fuerza provincial fuera alertada por la Policía de Corrientes sobre la presencia del individuo en la zona.

Gracias a una rápida coordinación interprovincial, intensas tareas investigativas y de campo realizadas por la DPI Esquel, se logró individualizar, ubicar y detener al sujeto, sobre quien pesaba una orden judicial por múltiples hechos de estafa que superarían los 67 millones de pesos.

Las medidas efectuadas se informaron al Ministerio Público Fiscal local y a las autoridades judiciales competentes de Corrientes.

El detenido fue alojado en la Comisaría Primera de Esquel donde permanecerá a disposición de la Justicia a la espera de la audiencia de control de detención.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

