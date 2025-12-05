ALLANAMIENTOS - COMARCA ANDINA - POLICÍA DE CHUBUT

Desarticulan una red de actividad forestal ilegal en la Comarca Andina

La División de Investigación de Delitos Rurales de la Comarca Andina de Policía del Chubut desarrolló ocho allanamientos en el marco del operativo “Escudo Ecológico” en Cholila y localidades cercanas, en los que se identificó a todas las personas presentes en establecimientos y se incautaron aserraderos portátiles, motosierras, cepilladoras y otros elementos vinculados a la actividad forestal ilegal.

En uno de los procedimientos se secuestró un vehículo, una lancha, 18 plantas de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y municiones de diferentes calibres, además de 18 gramos de esa droga.

Estas medidas se llevaron adelante en relación con una causa que involucra a los delitos de “robo agravado de bienes del Estado”, “daños agravados” y “actividad forestal irregular”.

Luego de una investigación de dos meses se pudo determinar la extracción y comercio irregular de material forestal como rollizos, varas y clavadores.

Operativo

Del operativo participaron más de 50 efectivos dependientes de la División de Investigación de Delitos Rurales, la División Policial de Investigaciones de la Comarca Andina, Guardia de Infantería de Esquel, División Canes de Esquel y efectivos de las comisarías de El Maitén, El Hoyo, Epuyén con la colaboración fundamental del personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios de Cholila.

La causa permanece en pleno desarrollo con el propósito de identificar a los responsables de estas actividades ilegales que afectan el patrimonio de las comunidades rurales involucradas e incluso están involucradas en infracciones a la ley de estupefacientes N° 23.737.

