Culminaron los Juegos Binacionales de la Araucanía con Chubut ubicado en el 4° puesto

Este jueves, llegó a su fin la la edición 2025 de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollaron en la provincia de La Pampa.

El equipo de Chubut culminpo ubicado en el 4° puesto en la General, que coronó campeón una vez más la provincia de Río Negro.

Río Negro festejó una vez más

El campeón de los Juegos Binacionales de la Araucanía llegaron a su fin este jueves en la provincia de La Pampa, competencia que coronó como ganador de la General a la delegación de Río Negro que totalizó 218 puntos y lo acompañaron en el podio el anfitrión La Pampa, con 188y Los Lagos, con 174.; mientras que Chubut alcanzó el cuarto lugar, con una sumatoria de 162 unidades.

En lo estrictamente deportivo, Chubut llegó a esta última jornada con grandes expectativas de poder estar en el podio general, dado que tenía muchas definiciones importantes, sobretodo, en los deportes por equipo, que definían puestos y puntos de valor para la tabla general.

El ciclismo femenino hizo historia

La actividad del ciclismo tuvo su cierre en el autódromo de Toay, con un acontecimiento histórico para la provincia, dado que, por primera vez, un equipo femenino de Chubut se sube al podio en esta disciplina.

El evento concluyó con la prueba de Circuito Callejero, donde en la rama femenina (40 kilómetros) Xiomara Barrera alcanzó un muy meritorio segundo puesto, llevándose la primera y única medalla de Chubut en el certamen. El equipo de Chubut femenino cerró su participación general con un histórico tercer puesto.

Por su parte, los varones estuvieron lejos de los puestos de podio y finalizaron, en la general de equipos, en el 9° lugar.

El bronce suma

El atletismo de Chubut tuvo un cierre agridulce en Santa Rosa. El evento se cerró con la prueba pedestre, donde lo más destacado fue el sexto puesto conseguido por Matías Bellido en la rama masculina.

En la sumatoria general, Chubut finalizó en el tercer lugar de la tabla general masculina, mientras que en la femenina, quedó en cuarto puesto, debido a la descalificación del equipo en la posta de 4×400 corrida el miércoles, donde se había quedado con la medalla de oro.

Hasta ese momento, el equipo femenino lideraba la tabla y con esos puntos se aseguraba el campeonato. La determinación de los jueves, por una supuesta infracción (que también corrió para otros equipos), privó a las chicas de llevarse el primer puesto del torneo y bajar al cuarto lugar, lo que provocó una desazón absoluta, dado que no refleja en absoluto lo que fue la gran actuación del equipo a lo largo de la semana.

Vale recordar que el judo, que había finalizado con su competencia el día miércoles, tuvo a Chubut en el tercer puesto en la rama femenina y en octavo lugar a la masculina.



No pudo ser en los deportes por equipo

En los deportes por equipo, tres seleccionados chubutenses disputaban su último duelo por un lugar en el podio, tras caer en semifinales.

El fútbol femenino de Chubut enfrentó al seleccionado de Araucanía en General Acha. Fue derrota de las chubutenses por 2-0, en un partido parejo, pero en el que las chilenas fueron más efectivas. Chubut finalizó su actuación en la cuarta posición.

Por su parte, el vóley femenino se enfrentó en un partidazo a Bío Bío. Las chilenas se tomaron revancha del partido de la ronda inicial, en el cual Chubut se había impuesto por 3-2, logrando el mismo resultado, pero a la inversa. Los sets que favorecieron a las chilenas fueron: 20-25, 25-20,13-25, 25-23 y 15-13. Chubut ocupó el cuarto puesto del certamen.

En tanto el vóley masculino, con sede en Eduardo Castex, cerró su participación, también con Bío Bío y también con derrota. Fue 3-1 (22-25, 25-16, 25-20 y 25-15) para los “violetas”, que se quedaron con el último lugar del podio, relegando a Chubut, al cuarto lugar.



Puestos que suman

Los equipos de básquet de Chubut debían disputar duelos por el quinto puesto, que otorgaban puntos importantes a la delegación. En la rama femenina, jugada en General Acha, Chubut venció en su última presentación a Ñuble por 60-41. En tanto los varones no pudieron ante La Pampa en Santa Rosa y cayeron por 66-62, para quedar sextos.

El fútbol masculino tampoco pudo culminar su participación con una alegría. En el club All Boys de Santa Rosa enfrentó a Santa Cruz, y tras empatar 1-1 (con un gol convertido sobre la hora por Santiago Serratea), la definición por penales le fue esquiva al elenco chubutense y cayó por 3-1, relegándolo al 6° lugar.

En Miguel Riglos, Chubut finalizó su actuación en la disciplina de natación, sin sumar medallas. El equipo masculino, por puntos obtenidos, ocupó el 6° lugar de la tabla general y el femenino, el 7°.

Juegos Binacionales de la Araucanía 2025 – En La Pampa

Posiciones finales:

1° Río Negro 218pts.

2° La Pampa 188pts.

3° Los Lagos 174pts.

4° Chubut 162pts.

5° Bío Bío 142pts.

6°Araucanía 141pts.

7° Neuquén 122pts.

8° Los Ríos 120pts.

9° Santa Cruz 114pts.

10° Tierra del Fuego 83pts.

11° Magallanes 79pts.

12° Ñuble 78pts.

13° Aysén 54pts

Posiciones de Chubut por disciplina

Atletismo femenino: 4°

Atletismo masculino: 3°

Básquet femenino: 7°

Básquet masculino: 6°

Ciclismo femenino: 3°

Ciclismo masculino: 9°

Fútbol femenino: 4°

Fútbol masculino: 6°

Judo femenino: 3°

Judo masculino: 8°

Natación femenina: 7°

Natación masculina: 6°

Vóley femenino: 4°

Vóley masculino: 4°