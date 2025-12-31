¿Cuáles son los feriados 2026?



Miles de argentinos ya analizan el próximo calendario de feriados. Si bien las fechas oficiales aún no están, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026, más concurrido por la variada oferta de destinos, su agenda de festivales y fiestas nacionales, para comenzar, de a poco, a cerrar la temporada estival.

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquellas fechas que caigan entre martes y miércoles y sean las denominadas trasladables se pasarán al lunes anterior y, en el caso de que sean jueves o viernes, al lunes siguiente.

¿Cuántos son los feriados trasladables e inamovibles?

En total serán 16 y de ellos 12 entran en el rango de los inamovibles y cuatro en los trasladables. Además, los meses de febrero, abril, mayo, junio y diciembre serán los que más feriados tendrán, con dos cada uno. De ahí, y según las fechas, será la cantidad de días para tomarse el descanso y aprovechar a viajar y conocer el país.

En este sentido, y antes de pasar a detallar mes a mes cuáles son, dependiendo de la época del año, los destinos más visitados del país cada fin de semana largo, por clima, propuestas y paisajes, entre los principales tips, donde también ingresa la distancia con la Ciudad de Buenos Aires, son:

– Jueves 1 de enero: Año Nuevo, feriado inamovible.

– Lunes 16 de febrero: Carnaval, feriado inamovible.

– Martes 17 de febrero: Carnaval, feriado inamovible.

– Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

– Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.

– Viernes 3 de abril: Viernes Santo, feriado inamovible.

– Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo, feriado inamovible.

– Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

– Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

– Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

– Jueves 9 de julio: Día de la Independencia, feriado inamovible.

– Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

– Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

– Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

– Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

– Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.