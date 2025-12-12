Cristian Díaz fue presentado en «El Aurinegro» y va confirmando fichas para la Temporada 2026

Este jueves aribó a Puerto Madryn el nuevo entrenador del Deportivo Madryn, Cristian Diaz, quien recorrio las instalaciones del club y tuvo sus primeros encuentros con dirigentes y futbolistas de la institución.

A la vez, desde el área de prensa del «Depo» se confirmó la continuidad de Facundo Giacopuzzi y la primera incorporación, el mediocampista Julián Cosi.

El nuevo DT de visita y jugadores que se van confirmando

El nuevo entrenador del Deportivo Madryn, Cristian Díaz, estuvo presente por primera vez este jueves en la institucion, recorriendo las instalaciones y siendo recibido por dirigentes y allegados, más un grupo de futbolistas del plantel como Mauricio «Totono» Mansilla, Facundo Giacopuzzi y el recientemente retirado de la práctica profesional, Diego Braghieri.

Luego de recorrer el Complejo Leopoldo Remussi y conocer su nuevo lugar de trabajo, Díaz se encontró con los medios de comunicación brindando una conferencia de prensa y donde a la vez firmó el contrato con la institución.

A la vez de recibir a su nuevo DT, que reemplazará a Leandro Gracián, el Deportivo Madryn anunció a través de sus redes sociales la continuidad del zaguero central Facundo Giacopuzzi, como así también anunció al primer refuerzo, Julián Cosi, mediocampista de 27 años y surgido en Nueva Chicago, disputando la última temporada de la Primera Nacional en Ferro Carril Oeste.

En cuanto a los trabajos de pretemporada, en los próximos días se brindarán más datos sobre cómo se desarrollar´’a la prepración para la Temporada 2026 en la que «El Depo» reavivará los objetivos de ascenso a Primera divisipon.