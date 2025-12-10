CORINA MACHADO - PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz


La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no asistirá este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y en su lugar estará su hija.

Así lo informó el Instituto Nobel noruego que aseguró desconocer el paradero  de Machado.

En tanto, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: «Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre».

«Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó.

La ceremonia está programada para 9.00 de Argentina en la Municipalidad de la capital noruega y, además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá «el discurso que María Corina misma ha escrito», precisó Harpviken.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: Bartolomé Esteban Abdala, Poder Ejecutivo, senador

Senador libertario a cargo del Ejecutivo
Etiquetas: Juan Grabois, libra

Grabois, querellante
Etiquetas: ANÍBAL FERNÁNDEZ, Fútbol para todos

Aníbal absuelto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, farmacias, Seros, suspensión de prestaciones

Farmacias de Chubut suspenden prestación de medicamentos a afiliados de SEROS
Etiquetas: cocinas comunitarias, emprendedores, Gustavo Sastre, puerto madryn

Las cocinas comunitarias para emprendedores son todo un éxito en Puerto Madryn
Etiquetas: Indec, industria

La industria volvió a caer por cuarto mes consecutivo