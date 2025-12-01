Comenzó la Semana de la Discapacidad en Madryn

Desde este lunes 1 hasta y hasta el sábado 6 de diciembre, el Consejo Municipal de Discapacidad junto a la Dirección de Discapacidad municipal de Puerto Madryn, organizaron diversas actividades en el marco de la Semana de la Discapacidad.

La agenda contará con una amplia variedad de actividades, entre las que se incluyen talleres de canto, búsqueda de empleo y acciones educativas, además de ferias inclusivas, baile, entrega de certificados, bicicleteada y teatro.

Esto es con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, buscando generar conciencia destacando la importancia de eliminar barreras y generar entornos inclusivos.

Cronograma completo

Lunes 1 de diciembre:

– 10 a 12 horas. Taller de herramientas para facilitar y mejorar entrevistas laborales en el Auditorio de la Universidad del Chubut (Alem 1573). Es para mayores de 18 años y las inscripciones pueden hacerse al 2804970987 o en Belgrano 110, de lunes a viernes de 7 a 13 horas (Subsecretaría de Empleo).

– 16:30 a 18 horas. Encuentro de canto comunitario, con Gloria Geberovich en CeReLaDi (Alvear 352). Organiza la Biblioteca Popular de Braille y Parlante.

Martes 2 de diciembre

– 10 horas. Sesión simulada en el Concejo Deliberante con los ejes temáticos: transporte y pirotecnia.

Miércoles 3 de diciembre

– 10 horas. Acto de certificado de capacitaciones y del programa «Estudiantes por la accesibilidad» en el Salón Héroes de Malvinas del Bingo Municipal (Belgrano 585).

– 16 horas. Apertura de la Feria Cultural Inclusiva en el Playón del monumento a los Pioneros del Buceo (Roca y Roque Sáenz Peña).

Jueves 4 de diciembre

– 16 a 21 horas. Feria Cultural Inclusiva en el Playón del monumento a los Pioneros del Buceo (Roca y Roque Sáenz Peña).

– 16.30 a 19.30 horas. Baile en EDDIM.

– 18 horas. Bicicleteada inclusiva. El punto de encuentro es en Roca y Libertad (Sede Vecinal barrio Del Desembarco). Asociación de Ciclismo “Leones del Golfo”.

Viernes 5 de diciembre

– 17 a 20 horas. Festival artístico en la Feria Cultural Inclusiva. Cierre de la Semana de la Discapacidad en el Playón del monumento a los Pioneros del Buceo (Roca y Roque Sáenz Peña).

Viernes 5 y sábado 6 de diciembre

– 20 horas. Cierre del taller de teatro inclusivo «Somos lo que somos» con la obra “El gran hotel de las estrellas” en CeReLaDi (Alvear 352). Entradas a beneficio: 5.000 estrellas.