Claudio Úbeda seguirá como DT de Boca Juniors en 2026

El ex ayudante de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, fue confirmado como entrenador de Boca Juniors para la temporada 2026.

Fue una decisión tomada por el presidente Juan Román Riquelme pese a la reciente eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

 

Sigue Úbeda

La dirigencia del club «Xeneize», optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de Miguel Angel Russo, con la continuidad de Claudio Ubeda quien era por entonces su ayudante y entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

Úbeda. asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo en la segunda parte del año, consiguiendo el equipo ser líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

