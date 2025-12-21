Cinco karatecas de Comodoro Rivadavia, clasificaron a la Selección Argentina

Tras la finalización del Circuito Nacional Oficial y gracias al buen ranking de la temporada, la Federación Argentina de Karate comunicó la convocatoria de deportistas para la Selección Argentina en 2026.

De esta manera, se ganaon su lugar en el combinado nacional, cinco deportistas de Comodoro Rivadavia, como lo son Luka Salesky, Franco Moroncini, Iñaki Urrutia, Leonardo Moroncini y Victoria Gallardo.

Con su lugar en la Selección

La Federación Argentina de Karate (FAK) cerró el Ranking Argentino 2025 con la culminación de la 5ta y última fecha del Circuito Nacional Oficial de competencia y entre los convocados, están deportistas de la Escuela Itosu Kai de Comodoro Rivadavia: sus competidores Luka Salesky, Franco Moroncini, Iñaki Urrutia, Leonardo Moroncini y Victoria Gallardo, han clasificado para ser parte de las Selecciones Nacionales 2026.

Esto permite a los karatekas participar en concentraciones y convocatorias de entrenamientos, junto al resto de los seleccionados en la sede central del CENARD. También tienen la posibilidad de participar en el circuito internacional del Karate Oficial (Sudamericanos, Panamericanos y ligas Mundiales).

Al respecto, Daniel Moroncini, referente de Itosu Kai, indicó que “es un gran incentivo para los chicos que el próximo año se sumarán a los más experimentados”.

“También es un desafío que deberán afrontar porque, más allá de este objetivo cumplido, ahora viene lo más importante que es poder seguir creciendo deportiva y mentalmente dentro de un ámbito de grandes exigencias como lo es la selección nacional y poder mantener el puesto conseguido”, amplió.

Y sentenció afirmando que “para ello está el equipo que conformamos en nuestra ciudad, tenemos toda la confianza, como ya lo hemos demostrado, que podrán lograrlo”.