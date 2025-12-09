Chubut y una exitosa segunda jornada en los Juegos Binacionales de la Araucanía

En la jornada del lunes, continuó la competencia de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se extenderán hasta el próximo jueves 11 en la provincia de La Pampa.

Los deportistas chubutenses, tanto en modalidad individual como por equipos, continúan cumpliendo con una gran perfomance y sumando logros.

El Judo sumó los primeros oros

Las primeras medallas llegaron de la mano del equipo femenino de judo, que tuvo su competencia en la Escuela 95 de Santa Rosa y redondeó una excelente actuación con dos medallas doradas y un bronce.

Tras disputarse las rondas regulares en cada una de las categorías dispuestas, tres atletas chubutenses llegaron a semifinales y lograron subir al podio. Samantha Acosta (-48kg) y Adriana Farías (-52kg) se consagraron campeonas en sus categorías y se llevaron el oro, mientras que Kiara Fernández (-57kg), se quedó con el tercer puesto y el bronce.

Hoy martes es jornada de descanso y el miércoles se cerrará el certamen, con la competencia por equipos.



El atletismo y Agustín Coronal brillando una vez más

En la pista de atletismo de Santa Rosa se llevó a cabo la segunda jornada de atletismo, donde la delegación chubutense descolló, sumando varios podios.

En el inicio de la tarde, se confirmó (y se premió) la medalla dorada para Agustín Coronel, en la prueba de 400 metros llanos, desarrollada el domingo.

Posteriormente, Olivia Conesa se quedó con el oro en la prueba de 400 metros con vallas. Además, en salto en alto Ludmila Lukosevicius logró la presea de plata y Denise Torres Alvarado, la de bronce. La última medalla individual, llego de la mano de Luciano Signorelli, en salto en largo, que logró el tercer puesto de la prueba.

Pero la frutilla del postre llegaría en las postas de 4×100, en la cual Chubut alcanzó el oro en la rama femenina y el bronce en la masculina. Un día inmejorable para el atletismo chubutense, que el miércoles intentará seguir por la senda del éxito.

El ciclismo también tuvo su actividad

En ciclismo, este lunes y bajo un intenso calor, se corrió la exigente prueba de Pelotón, en el autódromo de Toay.

El equipo femenino culminó el recorrido de 40 kilómetros en el tercer lugar en la sumatoria de tiempos (las primeras tres ciclistas del equipo que llegan a la meta), mientras que los varones, que corrieron 100km, terminaron séptimos.

Hoy habrá descanso y retomarán la actividad el miércoles con la prueba de contrarreloj individual.



El Fútbol femenino y un debut congoleada

Los deportes por equipo también tuvieron un día con actuaciones importantes en las distintas sedes de La Pampa.

El futbol femenino tuvo su debut este lunes en la calurosa tarde de General Pico. Las chubutenses enfrentaron a Tierra del Fuego y en una excelente actuación, golearon por 3-0 a las fueguinas, para acomodarse en el primer puesto de la zona. Los goles fueron convertidos por Yazmin Stanos y Ornella Rivas, en dos oportunidades. El martes, a las 17, enfrentará a Ñuble para cerrar la primera ronda y con un triunfo, las chicas estarán en semifinales.

El vóley su gran momento

El Vóley masculino tuvo una inmejorable jornada en Eduardo Castex, sumando dos triunfos que lo posicionan dentro de su zona. Por la mañana, los chubutenses superaron por 3-1 a Los Ríos (28-26, 25-20, 16-25 y 30-28), mientras que a la tarde fue triunfo ante Tierra del Fuego por 3-0 (25-21, 25-16 y 25-21). Con tres triunfos y una derrota, mañana finalizará la fase regular frente a Magallanes, buscando un triunfo que le otorgue el pase a semifinales.

Por su parte, el vóley femenino también logró una valiosa victoria frente a Santa Cruz, por un contundente 3-0 y de ese modo, sumó su segundo triunfo en el torneo. El martes enfrentará en jornada doble a Aysén y Neuquén, con lo que finalizará la fase regular.

En básquet, Chubut también festejó

El básquet masculino enfrentó a Tierra del Fuego en el Polideportivo Butalo de Santa Rosa, y, tras la caída inicial ante Bío Bío, logró su primer triunfo, al superar a los fueguinos por 76-65. El miércoles el equipo chubutense se medirá ante Araucanía, duelo que marcará el cierre de la etapa regular y el futuro del equipo en el torneo.

El básquet femenino, con sede en General Acha, enfrentó a Tierra del Fuego. Luego de la derrota inicial con Ñuble, las chicas se recuperaron y vencieron a las fueguinas por un cómodo 69-39. El martes por la tarde, en la última fecha, se enfrentará con Magallanes.

La natación y su primera jornada

Por último, en la localidad de Miguel Riglos se desarrolló la jornada inicial para la disciplina de natación, donde Chubut no tuvo el arranque esperado.

Se llevaron adelante las pruebas de 400 metros combinados, 50 mariposa, 200 espalda, 100 libre y la posta 4×100 combinada, en las cuales Chubut no pudo hacer podios. La actividad tendrá continuidad el martes por la mañana.