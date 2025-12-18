Chubut tiene un nuevo régimen de retiros voluntarios
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial. La oposición cuestionó la falta de tiempo para analizar el proyecto y propuso postergar su tratamiento, pero la moción fue rechazada por no contar con los votos suficientes.
“Es una sesión que se está haciendo a escondidas del conjunto de la población”, cuestionó el diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, autor de la moción que no iba a contar con el apoyo necesario.
“Todos los proyectos cumplen con todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la parte reglamentaria. Ingresaron en tiempo y forma. Todos los diputados tuvieron el tiempo suficiente para poder leer, analizar y tener el debate serio que se llevó adelante en las comisiones”, aseguró el presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann.
Tras un debate en el que la oposición señaló cuestionamientos a las proyecciones realizadas por el Ejecutivo y el oficialismo destacó el trabajo realizado en medio de una difícil situación económica a nivel nacional, el Presupuesto fue aprobado con 17 votos a favor y 7 en contra.
La Legislatura también sancionó la Ley de Obligaciones Tributarias para el Ejercicio Fiscal 2026 y el Código Fiscal de la provincia. Además, aprobó el régimen de retiros voluntarios y abstención del débito laboral con el que el Gobierno busca achicar la masa salarial.