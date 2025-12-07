Chubut comenzó este domingo su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía

Este domingo comenzó la actuacion de la delegacion chubutense en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se disputarán en diversas localidades de la provincia de La Pampa.

La delegación de Chubut está integrada por 225 personas, que competirán desde este domingo por la mañana hasta l próximo jueves 11.

La Araucanía ya se disputa en La Pampa

Este domingo por la mañana comenzó la competencia para los equipos de Chubut en la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, una competencia que contará con la participación de más de 2500 deportistas de además de los chubutenses, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego por Argentina y las regiones de Araucanía, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos, Puerto Aysén, Ñuble y Magallanes.

Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino, mientras que en Toay habrá ciclismo. En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino. La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

Como dato importante a tener en cuenta, la Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de sus canales de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Chubut logró ser campeón de Araucanía en cuatro oportunidades, con 8 subcampeonatos (el último en 2024) y 6 terceros puestos, en las 31 ediciones disputadas.

El vóley comenzó con el pie derecho

Esta domingo por la mañana uno de las primeras presentaciones chubutenses fue del seleccionado de Vóley masculino, que se impuso con un claro 3-0 frente a su par de Rio Negro, en la disciplina que tiene sede en la ciudad de Eduardo Castex.

Continuará la actividad de los jovenes chubutenses a las 15 horas, jugando frente a la región de Bío Bío.

La rama femenina del víóley de Chubut, también festejó, con victoria por 3 a 2 ante la región de Bío Bío, en la sede de General Acha.

Las chicas chubutesnes, volverán a jugar a las 15:30 horas frente a su par de Río Negro.

Caída del básquet

La ciudad de Santa Rosa es sede del básuqte masculino, donde se dio´po debut con derrota para el seleccionado de Chubut, que perdió por 69 – 59 frente a su par de Bío Bío.