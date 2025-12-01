SALUD - SIDA - TESTEOS MASIVOS - VIH

Campañas de testeo de VIH en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA


En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se realizan campañas de prevención en todo el país. En Argentina, el 98% de las infecciones por VIH se dan por relaciones sexuales sin métodos de prevención. Cada año, 6.400 personas reciben su diagnóstico de VIH y el 45% de ellas, lo hace de manera tardía, cuando su sistema inmune se encuentra muy debilitado, según revelan datos de la Fundación Huésped.

Es importante recordar que el VIH no presenta síntomas y podemos vivir con el virus durante muchos años en nuestro cuerpo sin que se manifieste. La única manera de saber si vivís con VIH es con un test.

En nuestro país, el test de VIH no requiere orden médica, es rápido, gratuito, confidencial y voluntario. Todas las personas, sin importar su edad, su orientación sexual o si tienen -o no- pareja, deben realizarlo al menos una vez en la vida. Conocer el diagnóstico de VIH es una oportunidad para acceder a tratamientos que permiten tener una buena calidad de vida e, inclusive, no transmitir el virus por vía sexual.

Este lunes, habrá testeos masivos en hospitales, centros de salud e incluso en servicios móviles en diversas localidades para garantizar el acceso a todas las personas, sin importar su edad, preferencia sexual o si tiene o no pareja actualmente.

