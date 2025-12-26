Buscan controlar y cosechar metano con pilas usadas

La Universidad Técnica de Viena presentó un sistema revolucionario que utiliza pilas y baterías gastadas “sembradas” como semillas para cosechar metano, un combustible limpio y con gran potencial para la transición energética. El objetivo es doble; neutralizar el impacto negativo de los desechos electrónicos y, al mismo tiempo, generar fuentes renovables de energía. El reciclaje de baterías, hasta ahora un reto por su complejidad y costo, podría encontrar una solución viable gracias a este enfoque.

Una solución con ventajas duales

La iniciativa del equipo austríaco aborda el problema de raíz, ofreciendo una alternativa con beneficios claros, reduce el impacto ambiental de los residuos electrónicos y al mismo tiempo produce energía limpia a partir de materiales considerados basura contaminante.

El sistema permite extraer metales presentes en las baterías, como el níquel, y la alúmina del papel de aluminio, para crear un nanocatalizador de alto rendimiento. Este material, mezclado con hidrógeno, transforma dióxido de carbono (CO₂) en metano, un proceso mucho más limpio que los mecanismos tradicionales de conversión.

Innovación tecnológica

A diferencia de otras tecnologías que requieren temperaturas extremas, este método funciona a 250 grados centígrados, una temperatura moderada que facilita su integración en entornos industriales de gran escala.

Además, los nanocatalizadores pueden reciclarse cuando pierden eficacia, consolidando un ciclo de economía circular que aprovecha al máximo cada elemento extraído.

Los investigadores señalan que la composición óptima del catalizador incluye 92–96 % de óxido de aluminio y 4–8 % de níquel, lo que garantiza una eficacia notable en la conversión de CO₂ en metano.

Un enfoque regenerativo y sostenible

El procedimiento destaca por su carácter regenerativo: al recuperar níquel y otros compuestos valiosos, se cierra el ciclo de los materiales, disminuyendo el desperdicio y aprovechando al máximo los recursos.

La sencillez operativa es otro rasgo clave: el proceso mantiene su actividad catalítica sin deterioro prematuro, lo que, combinado con la reciclabilidad de los catalizadores, ofrece una plataforma tecnológica robusta y sostenible.

El desafío de los residuos electrónicos

Cada año, millones de baterías y pilas terminan en vertederos, liberando metales tóxicos como plomo, litio y níquel, que pueden filtrarse al suelo y a las aguas subterráneas, afectando la biodiversidad y la salud humana.

Además, su descomposición libera gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático. Los métodos actuales de reciclaje son costosos y complejos, lo que impide que buena parte de estos residuos sean tratados adecuadamente.

El sistema austríaco convierte este desafío en una oportunidad energética de alta eficiencia, transformando residuos peligrosos en combustible limpio.

La innovación de la Universidad Técnica de Viena ofrece una alternativa más ecológica para el tratamiento de residuos electrónicos y plantea un nuevo modelo de producción energética basado en materiales ya existentes.

En un momento crítico para el planeta, donde la transición energética debe acelerarse, este avance demuestra que la ciencia y la tecnología pueden convertir la basura contaminante en recursos valiosos, impulsando un futuro más sostenible.