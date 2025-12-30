Buscan a dos menores desaparecidas en Puerto Madryn
La Oficina de Búsqueda de Personas de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, activó el protocolo de búsqueda de persona respecto a las menores Giuliana Samira Miranda (14) y de Romina Rutila Calvo (9).
Las mismas se retiraron de su domicilio el lunes 29 de diciembre a las 14 y hasta el momento no regresaron.
Según se informó Guiliana Miranda es de contextura física delgada, de 1.50 metros de altura, tez trigueña, pelo corto color negro, ojos color negro. En tanto que Romina Calvo es de tez trigueña, ojos color negros, pelo largo color negro, contextura física delgada, de 1.30 metros de altura.
Las mismas vestían al momento de retirarse ropa corta. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de las menores puede ser aportada a través de WhatsApp al 2804562486 o mensaje al Facebook de Búsqueda De Personas Puerto Madryn.