BÚSQUEDA DE PERSONAS - MENORES DESAPARECIDAS - PUERTO MADRYN

Buscan a dos menores desaparecidas en Puerto Madryn


La Oficina de Búsqueda de Personas de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, activó el protocolo de búsqueda de persona respecto a las menores Giuliana Samira Miranda (14) y de Romina Rutila Calvo (9).

Las mismas se retiraron de su domicilio el lunes 29 de diciembre a las 14 y hasta el momento no regresaron.

Según se informó Guiliana Miranda es de contextura física delgada, de 1.50 metros de altura, tez trigueña, pelo corto color negro, ojos color negro. En tanto que Romina Calvo es de tez trigueña, ojos color negros, pelo largo color negro, contextura física delgada, de 1.30 metros de altura.

Las mismas vestían al momento de retirarse ropa corta. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de las menores puede ser aportada a través de WhatsApp al 2804562486 o mensaje al Facebook de Búsqueda De Personas Puerto Madryn.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: menores desaparecidas, puerto madryn

Aparecieron las menores que eran buscadas en Puerto Madryn
Etiquetas: Casa Rosada, David Seymour, Javier Milei

Javier Milei recibe al viceprimer ministro de Nueva Zelanda
Etiquetas: EMERGENCIA AGROPECUARIA, Neuquén, sequía

Emergencia agropecuaria por sequía en Neuquén