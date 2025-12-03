Brigadistas combaten incendio forestal en la zona de El Turbio



Brigadistas combaten el incendio forestal registrado durante el mediodía del lunes en la zona cordillerana de El Turbio. El operativo se centra en el sitio conocido como “Loma de la Chancha”, en cercanía de Río Turbio, y cuenta con el acompañamiento de diferentes instituciones.

Según las pericias preliminares realizadas por personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el siniestro ígneo se inició a raíz de la caída de un rayo y al momento afectó vegetación, precisamente matorrales, arbustos y bosque nativo.

Trabajos

Durante la jornada de hoy miércoles, el personal abocado al operativo realizó la construcción de fajas cortafuegos con herramientas manuales y concretó, además, la apertura de un helipunto a fin de facilitar el ingreso y egreso del lugar.

Asimismo, dos aviones hidrantes efectuaron lanzamientos desde la cola hacia el flanco izquierdo y cabeza del incendio, mientras que el helicóptero con helibalde estuvo a cargo de transportar al equipo y hacer lanzamientos de agua sobre focos activos.

Para este jueves está planificado que personal del SPMF y de la Brigada Nacional continúen con la construcción de fajas cortafuegos en el área afectada y recorran la zona, avanzando de esta manera con las tareas para enfrentar el incendio forestal.

A su vez, está previsto que se refuercen las acciones con la incorporación de 16 combatientes y un helicóptero con helibalde para facilitar traslados y concretar lanzamientos de agua. Los aviones hidrantes operarán a requerimiento del personal de línea.

Trabajan brigadistas de las bases Golondrinas, Lago Puelo y El Turbio, contando además con personal de apoyo de distintas áreas técnicas de la Secretaría de Bosques, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otras instituciones.