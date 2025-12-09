Brasil recibirá el primer centro de TikTok en América Latina



La empresa TikTok confirmó la construcción de su primer centro de datos en América Latina, que operará en Brasil a partir de 2027. La instalación se ubicará cerca de Fortaleza y demandará una inversión de 38.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los emprendimientos tecnológicos más grandes de la región.

La empresa aseguró que el funcionamiento se basará únicamente en energía renovable, en línea con su estrategia global de descarbonización.

El anuncio fortalece la posición de Brasil como polo digital regional en un momento de expansión acelerada de la infraestructura para la nube. Además, evidencia el interés del país en atraer inversiones asociadas al crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios de almacenamiento de datos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó de la presentación de la iniciativa, que se suma a otras gestiones realizadas por el Gobierno para consolidar un rol estratégico en la transición energética y en el equilibrio diplomático entre Estados Unidos y China.

Una inversión estratégica

El proyecto se desarrollará en el complejo portuario de Pecém, un punto clave para las comunicaciones internacionales, ya que concentra la mayoría de los cables submarinos que conectan a Brasil.

La empresa detalló que la operación evitará el uso de la red eléctrica local y empleará un circuito cerrado de agua para refrigerar los equipos sin aumentar la presión sobre recursos hídricos.

La infraestructura generará alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos, movilizando cadena de proveedores tecnológicos, energéticos y de servicios. El Gobierno brasileño impulsa este tipo de inversiones para consolidar la oferta de energía limpia como principal atractivo para centros de datos en expansión.

El anuncio se produce en un contexto de acercamiento diplomático múltiple. Mientras Brasil profundiza vínculos comerciales con China, también sostiene conversaciones frecuentes con Estados Unidos para equilibrar su agenda económica y tecnológica.

Impactos sociales y reclamos territoriales

La construcción no estuvo exenta de controversias. Comunidades indígenas anacé denunciaron que parte de las instalaciones se ubicarían sobre territorios tradicionalmente habitados por el pueblo.

Las organizaciones reclaman que debería haberse realizado una consulta formal antes de avanzar con el proyecto. TikTok y sus socios locales aseguraron que cumplen con la normativa vigente y que la obra se ajusta a los requisitos de la región.

El conflicto abrió un debate sobre los procedimientos de consulta previa en proyectos de infraestructura digital y su compatibilidad con los estándares ambientales y sociales.

En paralelo, el Gobierno de Lula continúa promoviendo inversiones que combinen desarrollo industrial con transición energética, como la inauguración de nuevas líneas de producción de vehículos eléctricos.

Beneficios ambientales y energéticos del proyecto

El nuevo centro de datos destaca por incorporar tecnologías que reducen su huella ecológica y fortalecen la seguridad energética local. Esto se debe a que se abastecerá exclusivamente con energía eólica proveniente de parques que se construirán para este fin, impulsando la generación renovable en la región.

El uso de un sistema cerrado de enfriamiento permitirá minimizar el consumo de agua, un punto crítico en infraestructuras de alto rendimiento térmico. Además, la decisión de no tomar energía de la red eléctrica pública evitará presiones sobre el suministro y garantizará estabilidad para las comunidades cercanas.

El modelo de operación previsto apunta a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero, promover innovación en eficiencia energética y acompañar la transformación del sector digital hacia estándares de sostenibilidad global.