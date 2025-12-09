Bariloche anunció una gran ampliación de su aeropuerto



El gobierno de Rio Negro anunció el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche “Teniente Luis Candelaria”. Una obra de suma importancia no solo para la terminal aérea, sino también para la ciudad de Bariloche y toda la provincia. El proyecto busca responder al crecimiento constante del destino, asegurando que la infraestructura pueda seguir recibiendo un número creciente de pasajeros y vuelos.

Uno de los ejes centrales de la ampliación será la mejora en la capacidad de embarque. Actualmente, la terminal opera con cuatro embarques simultáneos; con la finalización del proyecto, este número aumentará a seis, permitiendo despachar dos vuelos adicionales al mismo tiempo.

Por otra parte, el sector internacional recibirá una mejora crucial, ya que se encuentra limitado a un solo vuelo simultáneo. La obra contempla la adición de un puente con una manga nueva, lo que permitirá embarcar dos vuelos internacionales a la vez. Además de la ampliación de las dos áreas de embarque, la nueva infraestructura brindará una valiosa flexibilidad operativa. Si no se estuvieran utilizando las áreas internacionales, todo el espacio podría ser destinado a vuelos domésticos, permitiendo despachar hasta seis vuelos nacionales en simultáneo, o una combinación de cuatro vuelos domésticos y dos internacionales a plena capacidad.

Las mejoras no se limitarán al sector de partidas. En la operación de arribo de pasajeros, se renovarán todas las áreas y se añadirá una cinta más de equipaje. Esta nueva cinta estará capacitada para procesar el equipaje de aviones de mayor envergadura, lo que significa que el aeropuerto podrá procesar más vuelos de arribo a la vez, tanto para servicios domésticos como internacionales.

En términos de capacidad global, la expansión se traducirá en una duplicación de la infraestructura. El proyecto aumentará la capacidad para pasajeros en espera del vuelo prácticamente al doble, y de igual manera, se duplicará la capacidad para despachar estos vuelos. Con la incorporación de un sistema de equipaje nuevo, más moderno y de mayor capacidad en la parte internacional, el Aeropuerto de Bariloche se prepara para consolidar su posición como puerta de entrada fundamental al turismo patagónico.

Acto oficial

La presentación del proyecto contó con la participación de destacadas autoridades a nivel provincial y nacional. Estuvieron presentes el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acompañaron el anuncio el diputado nacional, Sergio Capozzi; el administrador del aeropuerto de Bariloche, Víctor Morero; y Lucas Monsalvo, director de infraestructura de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000).