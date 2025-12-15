Atlético de Rafaela le ganó la Final de Vuelta a San Martín de Formosa y ascendió a la Primera Nacional

Con gol de Facundo Soloa, Atlético de Rafaela derrotó 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio Nuevo Monumental y selló su regreso a la Primera Nacional.

Fue en el juego de Vuelta de la Final del Torneo Federal A, que otorgó el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Ganó la Vuelta y volvió a la Primera Nacional

Atlético Rafaela decidido desde el inicio y rápidamente encontró la ventaja. Tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, Soloa apareció en el área y definió con precisión para desatar la euforia en las tribunas y comenzar a encaminar el ansiado ascenso.

Desde ese momento, Atlético de Rafaela se adueñó del desarrollo del primer tiempo, con un equipo ordenado, intenso en la recuperación y criterioso en el manejo de la pelota. San Martín intentó reaccionar con envíos largos y aproximaciones aisladas, pero se encontró con una defensa sólida que respondió con firmeza en cada intervención. La Crema, en tanto, volvió a generar peligro con transiciones rápidas y remates desde media distancia, aunque sin lograr ampliar la diferencia antes del descanso.

En el complemento, el conjunto formoseño adelantó sus líneas en busca del empate que le permitiera meterse nuevamente en la serie, pero careció de precisión en los metros finales. Atlético de Rafaela, lejos de replegarse por completo, apostó a controlar el ritmo del partido, sostuvo la presión en la mitad de la cancha y administró la ventaja con inteligencia, respaldado por el aliento constante de su gente.

Con el correr de los minutos, el equipo santafesino mostró oficio y templanza para cerrar el encuentro, neutralizando cualquier intento rival y sosteniendo el resultado que le garantizaba el ascenso. El pitazo final desató la celebración en el Nuevo Monumental, escenario donde La Crema se mantuvo invicta durante toda la temporada.

Volvió a la segunda categoría

De esta manera, Atlético de Rafaela concretó el objetivo de regresar a la Primera Nacional tras 13 meses en el Federal A, categoría en la que no competía desde hacía 35 años, y acompañará a Ciudad Bolívar en el segundo escalón del fútbol argentino.

Vale destacar que Rafaela, fue rival de Guillermo Brown en la instancia de Cuartos de Final del certamen, en una serie que se vió atravesada por malos fallos arbitrales que se mostraron favorecedores al conjunto santafesino.