Arqueros de Puerto Madryn brillaron en el Panamericano Indoor en México con un subcampeonato y 8° puesto

Una gran perfomance cumplieron deportistas integrantes del Club Arqueros del Golfo de la ciudad de Puerto Madryn como participantes del Torneo Panamericano Indoor San Luis 2025 disputado en México.

El certamen, se desarrolló entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre en san Luis Potosí y los madrynenses Fabiana Cosmay y Esteban Martínez se ubicaron entre los mejores, con un 8° puesto para la femenina y un subcampeonato panamericano para el caballero.

Una enorme actuación cumplieron los deportistas de Arqueros del Golfo de Puerto Madryn en un importante certamen disputado en México, como ser en el Torneo Panamericano indoor San Luis Potosí 2025, desarrollado entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Los portuiarios, «la rompieron» en la cita a nivel Panamericano, ubicandose entre los mejores a nivel continental y dejando bien arriba no solo la ciudad sino tambien a la provincia y a la Argentina.

En cuanto a resultados, precisamente Fabiana Cosmay obtuvo el 8° puesto tras batallar en las eliminatorias contra la número 1 del mundo Andrea Maya Becerra (arco compuesto femenino); mientras que Esteban Martinez consiguió el subcampeóonato panamericano.

Martínez, la gran promesa del club en categoria Recurvo Sub 15, tuvo un torneo soñado con su record personal en clasificación con 500 puntos.

Esta actuación refleja una verdadera hazaña para los deportsitas madrynenses, demostrando sus años de entrenamiento, compromiso y pasión por esta disciplina, dando así los frutos a todo su esfuerzo.