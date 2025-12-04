Argentina sigue siendo un país libre de sarampión



El Ministerio de Salud de la Nación anunció que Argentina no registra casos de sarampión desde la última semana de junio y mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica, reconocido internacionalmente.

Tras el alerta epidemiológica emitida el 24 de noviembre por el ingreso de cuatro viajeros provenientes de Bolivia y con destino a Uruguay, no se detectaron contagios asociados a ese evento.

Sospechas no confirmadas

La vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios.

Aunque en las últimas semanas aumentó la notificación de sospechas, todos los casos fueron descartados. Este incremento se explica por una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta, y no por circulación viral en el país.

Provisión garantizada de vacunas

La cartera sanitaria nacional garantiza la provisión de vacunas a todas las jurisdicciones, y refuerza permanentemente el stock estratégico.

El 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA para fortalecer el recupero de esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos.

Además, Nación elaboró una base de datos unificada que permite que todas las provincias compartan información epidemiológica en tiempo real, incluso cuando una persona consulta fuera de su lugar de residencia. Se difundió también un mapa georreferenciado del itinerario de los viajeros, para priorizar la vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en centros de salud y paradores estratégicos.

Campaña nacional de comunicación

El Ministerio de Salud lleva adelante una campaña nacional de comunicación para reforzar la importancia de la vacunación y promover la detección temprana de síntomas en todo el país.

Al mismo tiempo, se recuerda que las provincias tienen la responsabilidad indelegable de asegurar la aplicación de las vacunas, sostener altas coberturas, organizar sus campañas locales y garantizar el acceso de la población a los centros de vacunación.

La estrategia nacional es clara: sin vacunación territorial sostenida no se puede evitar la reintroducción del virus.

La vacunación sigue siendo la herramienta central

La vacuna triple viral —incluida en el Calendario Nacional— protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se aplica a los 12 meses y a los 5 años.

A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para aumentar la protección temprana, manteniendo transitoriamente la dosis de los 5 años.