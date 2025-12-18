Aprobaron en Tierra del Fuego la práctica de la salmonicultura

En una sesión cargada de tensión política y cuestionamientos ambientales, la Legislatura de Tierra del Fuego, reunida en Ushuaia, aprobó la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. La norma fue sancionada por un margen mínimo: 8 votos afirmativos contra 7 negativos, quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.

Fuerte debate público

Organizaciones ambientales, sectores científicos y referentes del turismo vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto negativo que la salmonicultura podría generar en ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, considerado un patrimonio natural clave para la provincia.

Tras la votación, el gobernador Gustavo Melella celebró la aprobación y la calificó como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. A través de sus redes sociales, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y afirmó que la norma “actualiza y fortalece el marco normativo para el desarrollo acuícola”.

El mandatario sostuvo que la ley permitirá ampliar la matriz productiva de la provincia, al posicionar a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de empleo y la inversión privada. Además, aseguró que incorpora “los más altos estándares de control ambiental”, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local, destacando el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.

Con la ley ya sancionada, se abre ahora un escenario de alta conflictividad social y política, con posibles movilizaciones y acciones judiciales impulsadas por sectores que rechazan la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.