Aparecieron las menores que eran buscadas en Puerto Madryn



La División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn informó que quedó sin efecto la búsqueda de las dos menores que eran intensamente buscadas en la ciudad, luego de confirmarse que ambas se encuentran en buen estado de salud y ya regresaron a su hogar.

Se trata de Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9 años, cuya desaparición había activado el protocolo de búsqueda de personas a través de la oficina correspondiente de la DPI.

Según el parte oficial, las menores se encontraban junto a una amiga mayor al momento de ser ubicadas. Tras ello, regresaron a su domicilio y ya están nuevamente con su padre, sin que se registren novedades de relevancia.

Desde la fuerza policial señalaron que las niñas “ya se encuentran con su padre en perfecto estado de salud y sin más novedad que consignar”, motivo por el cual se resolvió dejar sin efecto el operativo de búsqueda.

De esta manera, la situación quedó completamente normalizada. “Sí, sí, aparecieron, todo bien. Volvieron a la casa sin problemas”, confirmaron desde el ámbito policial, llevando tranquilidad a la comunidad de Puerto Madryn tras las horas de preocupación.