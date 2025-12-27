Analizan cobrar dos euros para visitar la Fontana de Trevi

El Ayuntamiento de Roma está estudiando la posibilidad de cobrar una entrada de dos euros por persona para acceder a la Fontana de Trevi, el segundo monumento más visitado de la capital italiana, solo superado por el Coliseo. Para los locales, el acceso seguirá siendo gratuito, de acuerdo a la información publicada por el diario Corriere della Sera.

Dos euros

Los turistas que quieran visitar la Fontana di Trevi deberán pagar por el acceso a partir del 7 de enero, inmediatamente después de las vacaciones de Navidad y del final del Jubileo.

Esta medida se unirá a la ya existente del flujo controlado de visitantes, desde el pasado 22 de diciembre, que solo se permite la entrada a 400 personas a la vez a la plaza

Según el diario italiano, se crearán dos carriles, uno para turistas y otro para romanos, delimitados por postes de latón más elegantes que las barreras actuales, y la opción de pagar con tarjeta de crédito

Solo en el primer semestre de este año, se registraron más de 5 millones de accesos a la plaza, por lo que la introducción del billete representa unos 20 millones de euros anuales para las arcas municipales, considerando el atractivo de esta obra maestra del Barroco tardío, vinculada al ritual de lanzar una moneda para poder regresar a la Ciudad Eterna.

La idea ha sido varias veces defendida por el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, que espera que pueda ser así «una experiencia única, especial y serena a todos los visitantes» y además «proteger un monumento extraordinario».