Allanamiento en El Calafate por presunto lavado de divisas



Un megaoperativo federal por presunto lavado de divisas incluyó un allanamiento en una casa de cambio ubicada en el centro de El Calafate. El procedimiento, a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, fue ordenado por la Justicia con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La operación tuvo lugar en un establecimiento sobre la avenida del Libertador al 900, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por Ahora Calafate, indicaron que la orden fue librada por el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Romilda Servini.

Este allanamiento en El Calafate forma parte de una serie de procedimientos simultáneos desplegados en varias provincias del país, alcanzando a entre 65 y 70 casas de cambio y financieras. La causa, iniciada en 2024, investiga un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario.

La hipótesis central es la compra de dólares a valor oficial para su posterior reventa a un precio superior, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.

El objetivo del procedimiento fue el secuestro de documentación vinculada a operaciones cambiarias, compra y venta de monedas, y otros elementos de interés para la investigación. Hasta el momento, no se registraron personas detenidas.

En una jornada paralela, el juez federal Sebastián Casanello dispuso otra serie de allanamientos en la sede central del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en domicilios particulares de exfuncionarios del organismo. Estos operativos, realizados por la Policía de la Ciudad, se enmarcan en una causa por presuntas operaciones irregulares con dólares durante la administración del gobierno de Alberto Fernández.

Los procedimientos, caratulados como “averiguación de delito”, incluyeron seis allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de la sede del BCRA en Reconquista al 200. El objetivo principal fue el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y diversos soportes de almacenamiento digital. Las investigaciones continúan su curso, sin descartar nuevas medidas judiciales en las próximas horas.