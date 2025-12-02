Alertan que se estancó el combate mundial al VIH

En el Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) coincidieron en advertir que el mundo podría retroceder décadas en la respuesta al VIH si no se actúa con urgencia, sobre todo en la protección de niños, adolescentes y poblaciones clave en América Latina y el Caribe.

UNICEF alertó de que los avances logrados en las últimas décadas están en riesgo debido a los recortes en financiamiento que han afectado la capacidad de los países para sostener servicios esenciales.

Las proyecciones recientes de UNICEF y el Programa contra el SIDA (ONUSIDA) indican que si se mantienen los niveles actuales, se registrarían 1,9 millones de nuevas infecciones infantiles y 990.000 muertes de aquí a 2040. Pero si la cobertura de programas se reduce a la mitad, a esos números habría que sumar 1,1 millones de niños seropositivos y 820.000 muertos por causas relacionadas con el sida en el mismo periodo.

“El mundo estaba avanzando; sin embargo, la falta de inversión y las brechas persistentes amenazan con revertirlo todo”, dijo Anurita Bains, directora asociada de VIH y Sida de UNICEF.

La desigualdad en el acceso es extrema: solo 55% de los niños con VIH reciben tratamiento antirretroviral, frente a 78% de los adultos. Esto deja a 620.000 niños sin tratamiento, expuestos a una enfermedad que hoy puede prevenirse y controlarse.

La región que concentra la mayor carga continúa siendo África subsahariana, pero América Latina y el Caribe también enfrentan desafíos críticos, especialmente en diagnóstico temprano y prevención entre adolescentes.

En América Latina

La OPS alertó de que uno de cada tres diagnósticos en la región ocurre tarde, cuando el sistema inmunitario ya está gravemente comprometido.

En 2024, 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe, con tendencias opuestas entre subregiones: mientras el Caribe logró reducir las nuevas infecciones en 21% desde 2010, América Latina registró un incremento del 13%.

El retraso en la detección agrava el riesgo de infecciones oportunistas como tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis, y aumenta la mortalidad. Aunque las muertes han disminuido de 42.000 a 27.000 en América Latina, y de 12.000 a 4.800 en el Caribe, la región aún contabiliza 38.000 muertes al año por causas relacionadas con el sida.

“Detrás de cada cifra hay una historia, una familia, un sueño truncado”, recordó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, y llamó a los países a reforzar el acceso al tamizaje, iniciar de inmediato el tratamiento antirretroviral tras un diagnóstico positivo y ampliar el uso de profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP).

Niños y adolescentes, los más rezagados

La brecha de atención es especialmente crítica entre los menores de edad. En 2024, 120.000 niños menores de 14 años adquirieron VIH y 75.000 murieron por causas relacionadas con el sida, lo que equivale a 200 muertes diarias. Entre adolescentes de 15 a 19 años, 150.000 adquirieron VIH, y 66% de esos casos se dieron entre niñas, una tendencia marcada en África, pero que también preocupa en América Latina, donde las desigualdades de género son profundas.

Pese a este panorama, el progreso es posible: entre 2000 y 2024, los servicios de VIH evitaron 4,4 millones de infecciones y 2,1 millones de muertes infantiles. Además, al cierre de 2024, 21 países y territorios habían sido certificados por la eliminación de la transmisión vertical de VIH o sífilis.

Nuevas herramientas y alianzas regionales

La respuesta al VIH suma nuevas herramientas. La OPS destacó las nuevas opciones de PrEP inyectable de larga duración, como lenacapavir, administrado cada seis meses, que podría ampliar el acceso a la prevención especialmente en poblaciones jóvenes y grupos de alto riesgo.

Asimismo, la agencia implementa un proyecto para reducir la mortalidad por enfermedad avanzada introduciendo pruebas innovadoras para diagnosticar padecimientos oportunistas y promoviendo el acceso equitativo a tratamientos.

En el marco del lema “Cero muertes por SIDA en 2030”, el 5 de diciembre se presentará la Alianza regional para la eliminación del VIH en América, un esfuerzo conjunto entre gobiernos, comunidades y organismos internacionales para acelerar innovaciones y coordinar estrategias.

La urgencia de actuar

UNICEF insistió en que proteger los servicios para madres, niños y adolescentes es crucial para evitar una catástrofe sanitaria.

La OPS, por su parte, subrayó que diagnosticar temprano, ampliar la PrEP y asegurar tratamientos eficaces son pasos indispensables para aprovechar los avances científicos y salvar vidas.

La advertencia es clara: invertir hoy es la única manera de evitar que el mundo retroceda décadas y de cumplir la meta de una generación libre de sida en 2030.