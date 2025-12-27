Alertan que el planeta se acerca al “pico de extinción”



Los glaciares del planeta se están derritiendo a un ritmo sin precedentes y, en algunas regiones, están a punto de desaparecer para siempre. Entre 2033 y 2041 se prevé que el retroceso se acelere más que nunca en los Alpes, mientras que a nivel mundial el pico máximo de desaparición ocurrirá hacia 2055, con la pérdida de entre 2.000 y 4.000 glaciares por año.

Las proyecciones realizadas por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nivológica y Paisajística (WSL) y la Universidad Libre de Bruselas, muestran que el futuro de los glaciares depende directamente de la magnitud del calentamiento global. Con un aumento de 1,5 °C, sobreviviría el 12 % de los glaciares alpinos (unos 430 de los 3.000 actuales); con 2 °C, quedaría solo el 8 % (aproximadamente 270 glaciares); y con 4 °C, apenas el 1 % (unos 20 glaciares).

En Europa Central, si la temperatura sube 2,7 °C, para 2100 solo quedarán 110 glaciares, un 3 % del total. Con 4 °C, apenas sobrevivirían 20.

Impacto global

La vulnerabilidad no se limita a los Alpes. El estudio revela pérdidas masivas en otras cordilleras.

En las Montañas Rocosas, de 18.000 glaciares actuales, solo sobrevivirían 4.400 con 1,5 °C (25 %). Con 4 °C, quedarían apenas 101 (pérdida del 99 %). En los Andes, sobreviviría el 43 % con 1,5 °C, pero con 4 °C solo quedarían 950 glaciares (pérdida del 94 %). Y en Asia Central, de los actuales, sobrevivirían 2.500 con 4 °C, una disminución del 96 %.

En general, con un aumento de 4 °C solo quedarían 18.000 glaciares en todo el planeta, frente a los 100.000 que resistirían con 1,5 °C.

El concepto de “pico de extinción”

Los investigadores introducen el término “pico de extinción de glaciares”, que marca el momento en que el número de glaciares desaparecidos en un solo año alcanza su máximo.

Con 1,5 °C, el pico se produciría en 2041, con unos 2.000 glaciares desapareciendo en un año.

Con 4 °C, el pico llegaría en 2055, con hasta 4.000 glaciares perdidos en un solo año.

Aunque después de ese pico la tasa anual de desaparición disminuya, la pérdida continuará porque la mayoría de los glaciares pequeños ya habrán desaparecido.

Consecuencias ambientales, sociales y culturales

Los glaciares no solo son reservas de agua dulce y reguladores climáticos, también tienen un significado cultural y espiritual en muchas comunidades y atraen a millones de visitantes cada año. Su desaparición afectará:

El suministro de agua en regiones dependientes de deshielos.

El turismo en valles y parques naturales.

La biodiversidad y los ecosistemas de montaña.

La memoria cultural y espiritual de comunidades ligadas a estos paisajes.

Preservar la memoria de los glaciares

El equipo de la ETH participa en iniciativas como la Lista Global de Víctimas de Glaciares, que busca preservar los nombres y las historias de los glaciares perdidos, como los casos de Birch y Pizol.

“Cada glaciar está ligado a un lugar, una historia y a las personas que sienten su pérdida”, señaló Lander Van Tricht, autor principal del estudio.

El estudio subraya la urgencia de una acción climática ambiciosa. Cada décima de grado cuenta para frenar el declive. Como afirmó Daniel Farinotti, coautor y profesor de Glaciología de la ETH:

“Los resultados subrayan la urgencia de una acción climática ambiciosa”.

La desaparición de los glaciares es un recordatorio de que el cambio climático no es un fenómeno abstracto: afecta directamente al agua, la cultura, el turismo y la vida de millones de personas.