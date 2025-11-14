YPF alcanzó un récord histórico en la producción de shale oil

El presidente de YPF, Horacio Marín, informó que la compañía alcanzó un récord histórico al superar los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil.

Marín destacó que este hito representa un crecimiento del 82% en la producción no convencional, la cual era de 110.000 barriles diarios hace menos de dos años.

“Este récord consolida a YPF como líder en el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó el ejecutivo en una comunicación a la que accedió NA.

Marín atribuyó este logro a una transformación profunda en la forma de operar, incluyendo la incorporación de tecnología de punta como el Real Time Intelligence Center, inteligencia artificial y análisis predictivo, junto con metodologías de mejora continua como el proyecto Toyota Well.

El CEP de la compañía reconoció especialmente el trabajo del equipo de Upstream por su orientación a resultados, excelencia operativa y colaboración, haciendo mención especial a Matías Farina.