ALBERTO WERETILNECK - DIEGO SANTILLI

Weretilneck llega diezmado a La Rosada


El ministro del Interior, Diego Santilli, seguirá tendiendo puentes con los gobernadores de cara a la votación del Presupuesto 2026. Este lunes es el turno del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien visitará Casa Rosada a mediodía, según se conoció.

El rionegrino llega a la negociación en clara desventaja después del resultado electoral del pasado 26 de octubre. Ya que LLA y Fuerza Patria se quedaron con las bancas en disputa, tanto en Diputados como en Senadores.

Ante este escenario, el poder de negociación de Weretilneck ha quedado diezmado, por lo que deberá ser creativo en su estrategia en cuanto a las futuras relaciones con el Gobierno Nacional.

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

