Verstappen ganó el GP de Las Vegas y Colapinto quedó 17°
Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Las Vegas y Colapinto terminó 17°. El neerlandés consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final.
El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).
Las posiciones en el GP de Las Vegas
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lando Norris (McLaren)
3- George Russell (Mercedes)
4- Oscar Piastri (McLaren)
5- Kimi Antonelli (Mercedes)
6- Charles Leclerc (Ferrari)
7- Carlos Sainz Jr. (Williams)
8- Isack Hadjar (Racing Bulls)
9- Nico Hulkenberg (Sauber)
10- Lewis Hamilton (Ferrari)
11- Esteban Ocon (Haas)
12- Oliver Bearman (Haas)
13- Fernando Alonso (Aston Martin)
14- Yuki Tsunoda (Red Bull)
15- Pierre Gasly (Alpine)
16- Liam Lawson (Racing Bulls)
17- Franco Colapinto (Alpine)
18- Alexander Albon (Wiliams)
19- Gabriel Bortoleto (Sauber)
20- Lance Stroll (Aston Martin)
Así quedó el campeonato de Fórmula 1 luego del GP de Las Vegas
1- Lando Norris (McLaren): 408
2- Oscar Piastri (McLaren): 378
3- Max Verstappen (Red Bull): 366