FÓRMULA 1 - FRANCO COLAPINTO - GP LAS VEGAS - MAX VERSTAPPEN

Verstappen ganó el GP de Las Vegas y Colapinto quedó 17°


Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Las Vegas y Colapinto terminó 17°. El neerlandés consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final.

El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Las posiciones en el GP de Las Vegas
1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- George Russell (Mercedes)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Kimi Antonelli (Mercedes)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Carlos Sainz Jr. (Williams)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Nico Hulkenberg (Sauber)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Esteban Ocon (Haas)

12- Oliver Bearman (Haas)

13- Fernando Alonso (Aston Martin)

14- Yuki Tsunoda (Red Bull)

15- Pierre Gasly (Alpine)

16- Liam Lawson (Racing Bulls)

17- Franco Colapinto (Alpine)

18- Alexander Albon (Wiliams)

19- Gabriel Bortoleto (Sauber)

20- Lance Stroll (Aston Martin)

Así quedó el campeonato de Fórmula 1 luego del GP de Las Vegas
1- Lando Norris (McLaren): 408

2- Oscar Piastri (McLaren): 378

3- Max Verstappen (Red Bull): 366

OPINIÓN

Quien vive en paz, no jode a los demás

