Una mujer frustró el robo de su casa en Rada Tilly



En horas de la noche del sábado, se produjo un intento de robo en una vivienda en la localidad de Rada Tilly, que fue frustrado por la propietaria de la casa que percibió la presencia de los ladrones.

Según el informe policial, los ladrones observaron que había personas en la vivienda huyeron en dirección a Comodoro Rivadavia.

La damnificada decidió seguirlos mientras alertaba sobre la situación a la policía.

Efectivos de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia y personal de la División Motos lograron interceptar al vehículo a la altura de Ruta 3 y Cabezas.

Solo lograron aprehender al conductor, de 27 años, mientras que sus cómplices lograron huir.

El auto fue secuestrado y el detenido quedó alojado en la Comisaría Tercera, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.