Triunfo de «Los Pumas» en el Test Match frente a Gales

La Selección Argentina de rugby conocida como «Los Pumas», derrotó esta tarde como visitante por 52 a 26 a Gales en Cardiff.

Fue en el primer test match de la ventana de noviembre en la preparación para el Mundial de Australia 2027.

Test Match para los argentinos

Con dos tries de Gerónimo Prisciantelli y los otros cinco de Bautista Delguy, Mateo Carreras, Pedro Delgado, Simón Benítez Cruz y Santiago Grondona, «Los Pumas» se quedaron con un triunfo crucial camino a la cita mundialista de 2027.

Los argentinos comenzaron con control territorial y eficacia en la definición, apoyando dos tries en los primeros diez minutos a través de Pedro Delgado y Gerónimo Prisciantelli; Gales respondió con dos conquistas para emparejar el marcador, pero la visita volvió a tomar el mando antes del cierre del primer tiempo.

El quiebre definitivo llegó tras las amonestaciones a Ben Thomas y Tomos Williams, que dejaron a los galeses con inferioridad numérica en distintos pasajes.

Con un jugador de más, Argentina aprovechó el tramo clave del partido para apoyar cuatro tries: Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Bautista Delguy y nuevamente Prisciantelli. La ejecución fue determinante para ampliar la diferencia y encaminar la victoria.

Carreras, que actuó como fullback, sumó 17 puntos con el pie además de su try, consolidándose como una de las figuras del encuentro junto al apertura Prisciantelli.

Con el resultado definido a la hora de juego, Gales encontró margen para descontar con un try de Blair Murray convertido por Jarrod Evans, pero no modificó el desarrollo ni el dominio argentino.

Sobre el final, Santiago Grondona, ingresado por Joaquín Oviedo, apoyó la última anotación para cerrar el marcador y reafirmar la superioridad visitante en Cardiff.

La gira continuará el próximo sábado ante Escocia en Edimburgo y finalizará el domingo 23 frente a Inglaterra.

Para Gales, la derrota representa un retroceso tras haber cortado en julio, con el triunfo frente a Japón, una racha de 18 derrotas consecutivas.